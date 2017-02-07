Diyarbekirspor’dan Destek Çağrısı

Spor Toto 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor'un Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı kulübe destek çağrısında bulundu.

Spor Toto 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor'un Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı kulübe destek çağrısında bulundu.

İlhanlı, yaptığı yazılı açıklamada, gerçek bir spor kulübü olma yolunda ilerleyen kulüplerinin kente ve bölge halkına layık olmak için mücadelesine devam ettiğini belirtti. Siyasi ve ekonomik menfaat elde etme beklentilerinden uzak şekilde yürüttükleri bu meşakkatli mücadelede kulüplerinin yanında yer alarak destek veren herkese teşekkür ettiğini kaydeden İlhanlı, "Taraftarlarımız için özel bir parantez açmak istiyorum.4 yıldır verdiğimiz bu kutlu serüvende hep destek oldular. Daha önce ifade ettiğim üzere bu süreçte hatalar ve yanlışlar oldu. Bu anlamda özeleştiriyi de ihmal etmiyoruz. Bizim de hatalarımız, eksiklerimiz olmuş olabilir. Bununla beraber bizimle beraber yol yürüyen, bu işe tüm benliğini koyan taraftar gruplarının da hataları olmuştur. Hiç bir şey onların emeklerini inkar ettiremez. Biz kendimizi bu kente ve bu mücadeleye hizmet etmekle mükellef kılmışız. Bizden önce Diyarbakır'da spora hizmetlerde bulunanlar olduğu gibi bizler de gelip geçiciyiz, yolcuyuz. Kalıcı olan hancı olan bu halktır, taraftardır. Bizler gideriz ama onlar hep olacak. Yönetenlerin alternatifi olur fakat taraftar vazgeçilmezdir. Muğlaspor maçıyla birlikte tribünlere dönüş yaparak bu kutlu yolculukta omuz omuza vermeye devam kararı alan taraftar grubumuza yeniden hoş geldiniz diyoruz. Herkesin bu mücadelede olmasından yanayız. Tüm kesimleri ve halkımızı kendilerine ait olan Diyarbekirspor'a sahip çıkmaya davet ediyoruz. Gelin tüm kırgınlıkları ve küskünlükleri geride bırakalım. Tüm kesimleri bütünleşmeye davet ediyoruz. Birlik olursak daha iyi yerlere geliriz. Bu kent bunu başarabilir. Kimseden para dillenmiyoruz, manevi destek istiyoruz. Her zaman yanımızda olan, desteğini esirgemeyen, yol gösterici eleştirilerde bulunan saygıdeğer basın mensuplarını unutmamız mümkün değil. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki varsınız diyoruz. Bu kentin sesi ve gözü kulağı oluyorsunuz" dedi.