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Diz Veya Kalça Protezi Cerrahisi İle Ağrılardan Kurtulmak Mümkün

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Diz Veya Kalça Protezi Cerrahisi İle Ağrılardan Kurtulmak Mümkün
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, diz veya kalça protezi cerrahisi ile "eklemlerin yıpranma hastalığı" veya "dejeneratif eklem hastalığı"...

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, diz veya kalça protezi cerrahisi ile "eklemlerin yıpranma hastalığı" veya "dejeneratif eklem hastalığı" gibi birçok sağlık problemlerinin ortadan kalktığını, bu sayede kişinin hem ağrılarından kurtulduğunu hem de günlük yaşantısına rahat bir şekilde dönebileceğini söyledi.

Diz ve kalça vücudun en büyük ve harekette hayati önemdeki eklemlerdir. Vücudun bütün yükünü taşıyan diz ve kalçalar aşırı yük ile birlikte bazı sağlık problemlerinin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Vücuda binen yük ile kıkırdak problemleri de oluşur. Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, ileri derecede aşınmış, kireçlenmiş, işlevini yitirmiş eklemlerin protezlerle değiştirilmesi işlemi olan diz veya kalça protezi cerrahisi hakkında bilgiler verdi.

Cerrahinin amacı

Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, "Diz veya kalça protezi cerrahisi en sıklıkla gerçekleştirilen ortopedik cerrahi girişimler arasında yer almaktadır. Aşınmış olan eklem yüzleri, özel tasarlanmış malzemelerle kaplanarak yapay bir eklem oluşturulur. Gelişen cerrahi teknikler, kullanılan maddeler ve tasarım alanındaki ilerlemeler sayesinde günümüzde başarılı bir tedavi yöntemi olarak sıklıkla uygulanmaktadır. Burada amaç; ağrıyı gidermek, hareketi sağlamak ve deformiteyi düzeltmektir. Diz, kalça, omuz ve dirsek eklemlerine uygulanan bu işlem, aynı zamanda bölümümüzde daha kompleks ve tecrübe gerektiren revizyon protez cerrahisi de uygulanmaktadır. Operasyon eklem protez cerrahisinde aşınmış her iki eklem yüzeyi, metal ana parçayla kaplanır. Ara parçalar ise diz protezinde polietilenden, kalça protezinde ise polietilen, seramik veya metalden yapılır. Hastalar genellikle ameliyattan kısa bir süre sonra yürütülmeye başlanır. Çoğu hastada, eklem çevresindeki kasların zayıflığı ve hareketsizlik nedeni ile dokuların iyileşmesi sırasında geçici ağrılar hissedebilir. Bu ağrılar genellikle 1-2 hafta veya 1 ay içinde sona erer. Egzersiz, iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır" dedi.

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