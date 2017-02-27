Diz veya Kalça Protezi cerrahisi ile hayatınızı geri alın

Büyük Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, ileri derecede aşınmış, kireçlenmiş, işlevini yitirmiş eklemlerin protezlerle değiştirilmesi işlemi olan 'Diz veya Kalça Protezi' cerrahisi hakkında bilgiler verdi

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, 'Diz veya Kalça Protezi' cerrahisi ile 'eklemlerin yıpranma hastalığı' veya ’dejeneratif eklem hastalığı’ gibi bir çok sağlık problemlerinin ortadan kalktığını bu sayede kişinin hem ağrılarından kurtulduğunu hem de günlük yaşantısına rahat bir şekilde dönebileceğini söyledi.

Diz ve kalça vücudun en büyük ve harekette hayati önemdeki eklemlerdir. Vücudun bütün yükünü taşıyan diz ve kalçalar aşırı yük ile birlikte bazı sağlık problemlerininde ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Vücuda binen yük ile kıkırdak problemleri de oluşur. Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı da, ileri derecede aşınmış, kireçlenmiş, işlevini yitirmiş eklemlerin protezlerle değiştirilmesi işlemi olan 'Diz veya Kalça Protezi' cerrahisi hakkında bilgiler verdi.

CERRAHİNİN AMACI

Op. Dr. Ali Kemal Yazıcı, "Diz veya Kalça Protezi cerrahisi en sıklıkla gerçekleştirilen ortopedik cerrahi girişimler arasında yer almaktadır. Aşınmış olan eklem yüzleri, özel tasarlanmış malzemelerle kaplanarak yapay bir eklem oluşturulur. Gelişen cerrahi teknikler, kullanılan maddeler ve tasarım alanındaki ilerlemeler sayesinde günümüzde başarılı bir tedavi yöntemi olarak sıklıkla uygulanmaktadır. Burada amaç; ağrıyı gidermek, hareketi sağlamak ve deformiteyi düzeltmektir. Diz, kalça, omuz, ve dirsek eklemlerine uygulanan bu işlem, aynı zamanda bölümümüzde daha kompleks ve tecrübe gerektiren revizyon protez cerrahisi de uygulanmaktadır.

CERRAHİ NASIL YAPILIYOR

Operasyon eklem protez cerrahisinde aşınmış her iki eklem yüzeyi, metal ana parçayla kaplanır. Ara parçalar ise diz protezinde polietilenden, kalça protezinde ise polietilen, seramik veya metalden yapılır. Hastalar genellikle ameliyattan kısa bir süre sonra yürütülmeye başlanır. Çoğu hastada, eklem çevresindeki kasların zayıflığı ve hareketsizlik nedeni ile dokuların iyileşmesi sırasında geçici ağrılar hissedebilir. Bu ağrılar genellikle 1-2 hafta veya 1 ay içinde sona erer. Egzersiz, iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır" diyerek sözlerine son verdi.