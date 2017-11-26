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Dizüstü Bilgisayarı Montunun İçine Koyup Çaldı

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Dizüstü Bilgisayarı Montunun İçine Koyup Çaldı
Arnavutköy'de bir araç kiralama firmasına giren hırsız, güpegündüz yaklaşık 1,5 dakikada 5 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayarı çaldı.

Arnavutköy'de bir araç kiralama firmasına giren hırsız, güpegündüz yaklaşık 1,5 dakikada 5 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayarı çaldı. Bilgisayarı montunun içine koyarak kaçan hırsızın rahat tavırları "bu kadarına da pes" dedirtti.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 16.20 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki bir araç kiralama firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde firma sahibi Reşat Çiçek, 5 dakikalığına iş yerinden ayrılarak dışarıya çıktı. O esnada içeriye giren hırsız, iş yerinde bir süre gezinerek birinin olup olmadığını kontrol etti. İçeride kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, masanın üzerinde duran dizüstü bilgisayarı gözüne kestirdi. 1,5 dakika içerisinde yaklaşık 5 bin lira değerindeki bilgisayarı alarak montunun içine koyan hırsız, iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızın rahat tavırları "bu kadarına da pes" dedirtirken, hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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