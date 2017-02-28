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Dmo 25 Milyon Kar Elde Edildi

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Dmo 25 Milyon Kar Elde Edildi
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda bilgilendirme toplantısına katılan Devlet Malzeme Ofisi (DMO) İstanbul Bölge Müdürü Aydın Akyürek, kurumlarının...

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda bilgilendirme toplantısına katılan Devlet Malzeme Ofisi (DMO) İstanbul Bölge Müdürü Aydın Akyürek, kurumlarının 2016 yılında 25 milyon kar elde ettiğini ve bu paranın 11 milyonunun personele, 14 milyonunun ise, hazineye aktarıldığını kaydetti.

Kamu kurum ve kuruluşlarına en kolay ürün satabilmenin en kolay ve güvenli yolunun DMO tedarikçisi olduğunu belirten Akyürek, "DMO katalog sistemine girme şartları ve bu sistemin tedarikçilere sağladığı avantajlar var." dedi.

Akyürek, DMO'nun tüm karının hazineye aktarıldığını kaydederek, "2016 yılında Devlet Malzeme Ofisi 25 milyon kar elde etti. Bu meblağın 11 milyonu personele maaş olarak verildikten sonra kalan 14 milyonluk kar devlet hazinesine aktarıldı." diye konuştu.

Katalog sistemine girilmesinin avantajlarından da söz eden DMO Bölge Müdürü Akyürek, "Her alım için ihale yapmak yerine taleplerin doğrudan sipariş edilmesi, DMO kataloğunda bulunmanın yurt çapında firma bilinilirliğini artar. Teslim tesellüm ve faturalama işlemlerinin basit anlaşılabilir ve kolay olması, en önemlisi teslimatın yapılarak faturanın DMO'ya teslimi müteakip bir hafta içerisinde ürün bedeli firmaya ödenir" şeklinde konuştu.

Dmo 25 Milyon Kar Elde Edildi

Dmo 25 Milyon Kar Elde Edildi

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