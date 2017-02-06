Doç. Dr. Akbaş: “Botoks Güzellik Salonlarında Veya Kuaförlerde Yapılamaz”

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, halk dilinde "botoks" olarak bilinen "botulinum toksinin" güzellik salonlarında veya kuaförlerde kesinlikle...

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, halk dilinde "botoks" olarak bilinen "botulinum toksinin" güzellik salonlarında veya kuaförlerde kesinlikle yapılmaması gerektiğini, aksi takdirde ciddi sağlık sorunları ile karşılaşılabileceğini söyledi.

Botoks uygulamasının mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken tıbbi uygulama olduğunu belirten Özel FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Hayati Akbaş, "Estetik uygulamalar son yıllarda tüm dünyada arttığı gibi Türkiye'de de artmakta. Ameliyat dışı uygulanan estetik uygulamalar yoğun bir şekilde insanlar tarafından talep görmektedir. Bunların başında da botoks geliyor. Botoks mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken tıbbi bir uygulamadır. Gerçek botoks olabildiği gibi bir takım Çin gibi uzak doğudan getirilen standartların dışında bir takım ilaçların da olduğu bilinmektedir. Botoks yaptırmayı düşünen insanların kesinlikle bu konuda ciddi klinikleri tercih etmesi gerekir. Aksi takdirde ne yazık ki kuaför salonlarında, berberlerde, evlerde, uygunsuz koşullarda hiç ilgisiz kişiler tarafından yapılan botoks uygulamalarının çok ciddi sağlık sorunları olabilir" dedi.

"Botoks güzellik salonlarında veya kuaförlerde yapılamaz"

Botoks yaptıracak olan kişilerin mutlaka iyi bir araştırma yapması gerektiğinin altını çizen Akbaş, "Botoks uygulaması yüzde oluşan kırışıklıkları engellenmesi amacıyla kullanılan bir uygulamadır. Genellikle kırışıklıklara meyilli insanlara bu uygulama önerilir. Yılda 2-3 defa yapılabilir ve hiçbir yan etkisi yoktur. Fakat nerede yapılacağı çok önemlidir. Ameliyat dışı iğne ile yapılan estetik uygulamalar mutlaka estetik cerrahi merkezlerinde, plastik cerrahi merkezlerinde veya kozmetik dermatoloji merkezlerinde doktor tarafından yapılmalıdır. Ne yazık ki, bugün toplumumuzda ilkokul, ortaokul, lise mezunları, güzellik salonları, kuaförler gibi yerlerde botoks uygulamasının yapıldığı duyulmakta ve bilinmektedir. Bunlara asla izin vermemek gerekir. Çünkü yapılan maddenin ne olduğu belli değildir. Yapan kişinin yapacağı yanlış bir manevra ile bir takım ciddi komplikasyonların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Botoks, güzellik salonlarında, kuaförlerde yapılmaz. Botoks veya ameliyat dışı uygulamalar mutlaka ve mutlaka estetik, plastik veya kozmetik dermatoloji merkezlerinde yapılması gereken uygulamalar olduğu bilinmelidir. Aksi takdirde çok ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlar sonuçta tıbbi uygulamalardır. Bu tip uygulamaları yapan insanların da mutlaka ilgili yerlere bildirilmesi gerekir. Çünkü başka insanlara bu tip uygulamaları yaparak çok ciddi toplumsal veya sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilirler. Telafisi mümkün olmayan bir takım sağlık sorunlarına da zemin hazırlayabilirler. Burada en önemli şey, bu uygulamaları yaptıran insanların bilinçli olmasıdır. İnsanlarımız bu tip uygulamaları yapan insanları mutlaka araştırmaları gerekmektedir" diye konuştu.