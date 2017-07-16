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Doç. Dr. Hakan Çoksüer: “15 Temmuz’u Unutmadık, Unutmayacağız”

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Doç. Dr. Hakan Çoksüer: “15 Temmuz’u Unutmadık, Unutmayacağız”
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ile ilgili olarak, "Şehitlerin kanıyla yazılan bu...

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ile ilgili olarak, "Şehitlerin kanıyla yazılan bu destanı unutmadık, unutmayacağız. Demokrasinin hep yanında durduk, bundan sonra da yanında duracağız" dedi.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir açıklama yaptı. Çoksüer, 15 Temmuz'da demokrasi için sokaklara çıkan, şehit ve gazi olan kahramanları, vatanına bağlı askerlerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum" diye konuştu.

"15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız"

Hain darbe girişimini unutmayacaklarını ifade eden Çoksüer, şunları kaydetti:

"Rabbim bir daha böyle hainleri karşımıza çıkarmasın. Bir yıl önce, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya örnek liderlik tutumu ve milletimizin tarihte görülmemiş bir kahramanlık öyküsü ile bir demokrasi zaferi yazıldı. Dik duruşuyla ülkeyi karanlıkların eşiğinden çıkartıp aydınlık bir Türkiye Cumhuriyetinin mevcudiyetini sağlayan Cumhurbaşkanımızı, dünyaya örnek ve şehitlerin kanıyla yazılan bu destanı unutmadık, unutmayacağız. Demokrasinin hep yanında durduk, durmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi demokrasi zaferi ile pekişen birlik ve beraberlik ruhumuzu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu ülkenin birlik ve beraberliğini tarihte kimse yıkamamış, bundan sonra da kimse yıkamayacaktır. Demokrasi vazgeçilmezimizdir. 15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa ülkesi için ölmeyi tercih kahramanlarımız için milletçe ağlıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum"

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