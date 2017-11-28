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Doç. Dr. Mahir Kalfa: “Çocuğunuza İsim Koyarken Dikkat Edin”

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Doç. Dr. Mahir Kalfa: “Çocuğunuza İsim Koyarken Dikkat Edin”
Samsun'da düzenlenen "Dilimiz Kimliğimiz" isimli konferansta konuşan Doç.

Samsun'da düzenlenen "Dilimiz Kimliğimiz" isimli konferansta konuşan Doç. Dr. Mahir Kalfa, "Adlandırmalarda ciddi sıkıntılar var. Çocuklarımıza isim koyarken çok dikkat etmemiz lazım" dedi.

Samsun'da 2017 Türk Dili Yılı nedeniyle Doç. Dr. Mahir Kalfa'nın katılımıyla "Dilimiz Kimliğimiz" konulu konferans düzenlendi. Konferans, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş birliği ile OMÜ UZEM Salonu'nda yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, "2017 Türk Dili Yılı etkinlikleri kapsamında üniversitemizde böyle bir etkinliği düzenlemekten çok memnunuz. Dilin coğrafya ve bilimle alakalı bir içeriği var. Hepimiz çalışıyoruz ve çalışırken de bilimsel çalışmalarımızı İngilizce üzerinden götürmeye çalışıyoruz. İngilizce çalışırken de en büyük sıkıntı çektiğimiz şey, bazı bilimsel kavramların karşılıklarını bulamıyoruz. Bu coğrafya büyük bir coğrafya ve bu kültür büyük bir kültür. Teknoloji maalesef biz üretmediğimiz için teknoloji ile ilgili üretilen şeylere karşılık bulmakta zorlanıyoruz. Programın başlığı gerçekten iyi oturmuş" diye konuştu.

Daha sonra konuşma yapan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahir Kalfa, "Türkçe dünya üzerinde en güçlü dillerden biridir. Fiilleri sağlamdır bir kere Türkçe'nin. Fiillerimiz ve eylemlerimiz sağlam olduğu müddetçe hiçbir şey olmaz. Yabancı kaynaklardan kültürümüze gelen bazı isimlerden örnekler vermek istiyorum. Mesela kızının ismini Gülden koyanlardan bahsedelim. Farsça gül demek bütün çiçeklerin adıdır. Biz gül yapmışız. Osmanlı, Fars'tan aldığı sözcükleri inceltmiş. Mesela dokan duymuş ve onu dükkan yapmış. Dan eki ise Farsça'da lık, lik, luk, lük ekleridir. Yani anlatmak istediğim Gülden isminin özü vazodur. Kızının ismini Gülden koyanlar kibarca çiçeklik koymuşlardır. Adlandırmalarda ciddi sıkıntılar var. Çocuklarımıza isim koyarken çok dikkat etmemiz lazım. Bir çocuğa Aleyna diye isim koyulur mu? Aleyna "onun üzerine" demektir. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye çocuklarımıza bilmeden isim koymamak gerekir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sunumundan dolayı Doç. Dr. Mahir Kalfa'ya OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz tarafından sertifika verildi.

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