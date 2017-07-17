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Dodurga’nın Başarılı Taekwondo Sporcularının Başarılı Çıkışları Devam Ediyor

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Dodurga’nın Başarılı Taekwondo Sporcularının Başarılı Çıkışları Devam Ediyor
Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinin başarılı taekwondo sporcuları başarılı çıkışlarına bir yenisini daha ekleyerek Dünya ve Avrupa seçmelerine...

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinin başarılı taekwondo sporcuları başarılı çıkışlarına bir yenisini daha ekleyerek Dünya ve Avrupa seçmelerine çağrıldılar.

Dodurgalı sporcuların Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında yaptıkları müthiş çıkışla beraber 5 kişi katıldıkları maçlarda 4 sporcu Dünya ve Avrupa seçmelerine davet edildi. Antrenörleri Gökalp Yıldız, Dodurga beldesine bir haklı gururu daha yaşattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Gökalp Yıldız "Sporcularımız gösterdikleri müthiş performansla Dünya ve Avrupa seçmelerine davet edilerek beldemizin, ilçemizin ve ilimizin gurur oldular. 25-27 Temmuz 2017 tarihlerinde Karaman'da yapılacak Yıldızlar Milli Takımı Dünya ve Avrupa Şampiyonası seçmelerine Dodurga'dan 4 sporcumuz katılacak. Sporcularımızdan erkeklerde 33 kiloda Ali Ceyhan Avrupa Şampiyonası seçmesine çağrılırken, 41kimoda Ali Osman Üstün ve bayanlarda 37 kiloda Fatma Nur Aşçı ile +59 kiloda Ceren Tuna hem Dünya hem de Avrupa Şampiyonası seçmesine çağırıldı. Amacımız ülkemize hayırlı evlatlar yetiştirmektir. Tüm Dodurgalı hemşerilerimizi çocuklarımıza yetiştirdiğimiz değerlerimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu gurur sadece bizlerin değil, hepimizin gururudur. Çocuklarımız her türlü zorluğa rağmen yılmadan, yorulmadan ve pes etmeden azimle çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Sıfırdan alıp yetiştirdiğimiz çocuklarımız Dodurgamızın değerlerine değer katmaya devam ediyor. Ben bu başarıda emeği geçen başta Belediye Başkanımız Selim Tuna olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dodurga’nın Başarılı Taekwondo Sporcularının Başarılı Çıkışları Devam Ediyor

Dodurga’nın Başarılı Taekwondo Sporcularının Başarılı Çıkışları Devam Ediyor

Dodurga’nın Başarılı Taekwondo Sporcularının Başarılı Çıkışları Devam Ediyor

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