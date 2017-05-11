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Doğa İçin Pedalladılar

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Doğa İçin Pedalladılar
Kırıkkale Üniversitesi Genç TEMA ve Doğa Topluluğu gönüllüleri tarım alanlarında kömür santrali yapılmamasına yönelik başlattıkları kampanya kapsamında...

Kırıkkale Üniversitesi Genç TEMA ve Doğa Topluluğu gönüllüleri tarım alanlarında kömür santrali yapılmamasına yönelik başlattıkları kampanya kapsamında bisiklet sürdüler.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) tarafından yürütülen "Kömür Üzer" kampanyası bünyesinde Kırıkkale Üniversiteli Genç TEMA ve Doğa Topluluğu üyeleri İktisadi İdari Bilimler Fakültesi yakınındaki göletten başlayarak Kampüs etrafında bisiklet sürdüler. Düzenledikleri etkinlik hakkında konuşan Kırıkkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencisi ve Genç TEMA ve Doğa Topluluğu Başkanı Emre Demirtaş, düzenledikleri etkinlik hakkında şunları söyledi: "Biz kömür üzer diyerek yenilebilir enerjiye dikkat çekmek amacıyla buraya bisikletlerimizle geldik. Ülkemizde zaten hali hazırda yenilenebilir enerjiye ayrılacak payı artırılmasına hatta 2050 yılında tamamıyla yenilebilir enerji kullanmamıza yönelik politikalar yöneltiliyor. Buna rağmen kömürlü termik santrallere ciddi teşvikler söz konusu, biz bu teşviklerin yenilenebilir enerjiye ayrılmasına taraftarız. Bugün tarım alanlarında kömürlü termik santraller kurulmasına yönelik girişimler var. Bunun olmasını istemiyoruz, çünkü kömür gıdamıza, suyumuza dolayısıyla sağlığımıza ciddi zararlar vermektedir. Bugün burada bisikletlerimizle dolaşarak bunları anlatmak istiyoruz."

Doğa İçin Pedalladılar

Doğa İçin Pedalladılar

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