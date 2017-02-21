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Doğa Sporcuları Çadır Kampı İçin Destek İstedi

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Doğa Sporcuları Çadır Kampı İçin Destek İstedi
Arykanda Doğa Sporları Derneği (ADOS) üyeleri, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, Finike kumsallarında gerçekleştirmeyi...

Arykanda Doğa Sporları Derneği (ADOS) üyeleri, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, Finike kumsallarında gerçekleştirmeyi planladıkları çadır kampı için destek istedi.

Başkan Sarıoğulu, makamında ADOS üyelerini ağırladı. ADOS Başkan Yardımcısı Yakup Karataş ve dernek üyelerinin gerçekleştirdiği ziyarette, Finike'de yapılması planlanan doğa sporları etkinlikleri konuşuldu. Finike'nin dokunulmamış yapısının doğa sporu tutkunları için vazgeçilmez bir ortam olduğunun altını çizen ADOS Başkan Yardımcısı Yakup Karataş, Finike'nin 10 kilometre uzunluğundaki doğal kumsalı üzerinde büyük çapta bir çadır kampı gerçekleştirmek istediklerini aktardı.

Geniş çapta bir çadır kampının Finike'de gerçekleştirilmesine olumlu yaklaşan Başkan Sarıoğlu da, "Finike Belediyesi olarak bizlerin hem çadır hem de karavan kampı konularında devam eden çalışmalarımız var. Biz çalışmalarımızı bu yaza yetiştirmeyi planlıyorduk. Sizlerin de bu konudaki ziyareti çok anlamlı oldu. Finike Belediyesi olarak bizler ilçemizin tanıtımı konusunda elimizden gelen tüm desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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