Doğal afet mağduru çiftçi 'borç erteleme' istiyor

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Bu yıl doğal afet yaşayan ve kredi borcunu ödeyemeyen çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlarının ertelenmesine ilişkin kararname bir an evvel çıkmalıdır" dedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçinin dört gözle tarımsal kredi borçlarının ertelenmesini beklediğini bildirerek, "Bu yıl doğal afet yaşayan ve kredi borcunu ödeyemeyen çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine ilişkin kararname Bakanlar Kurulu’nda beklememeli, bir an evvel çıkmalıdır" dedi.

Çiftçinin, üretim sezonunun başından itibaren para harcadığına, ancak hasattan sonra ürününü satarak elde ettiği gelirle borçlarını kapatabildiğine dikkati çeken TZOB Başkanı Bayraktar, "Son yıllarda iklim değişikliğinin etkileriyle artan doğal afetlerin tarımsal üretim ve üretici gelirlerinin olumsuz etkilendi. 2016-2017 yılı tarımsal üretim döneminin başından itibaren afetler çiftçimizin peşini bırakmamıştır" dedi.

ÇİFTÇİMİZ DESTEĞİ HAK EDİYOR

Kar kış, yağmur çamur demeden gecesini gündüzüne katarak, zor şartlar altında üretime devam eden çiftçinin, her türlü desteği hak ettiğini bildiren Bayraktar, "Çiftçimiz, 80 milyonluk ülke nüfusunun, 5 milyonun üzerindeki sığınmacı, mülteci ve yabancının, 40 milyona yakın turistin gıda güvencesini sağlıyor, 16-17 milyar dolarlık gıda ve tarım ihracatı yapılmasına imkan tanıyor, 6 milyon kişiye istihdam yaratıyor. Ülke milli gelirine 52,7 milyar dolarlık katkı sağlıyor. Sadece Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları değil, doğal afet yaşayan çiftçilerimizin tüm kamu bankalarına olan borçlarını kapsamalıdır. Çiftçinin tarlada kalmasının ve üretimi sürdürebilmesinin sağlanması için faizsiz yeni uzun vadeli kredi imkanları sunulması gerekiyor" diye belirtti.

Canberk CONKOR