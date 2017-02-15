Doğal Antibiyotik Yeşil Soğan Tire’de Yetişiyor

İzmir'in Tire ilçesinde yetişen taze yeşil soğanlar buradan tüm yurda gönderiliyor.

İzmir'in Tire ilçesinde yetişen taze yeşil soğanlar buradan tüm yurda gönderiliyor.

Birçok faydası bulunan, antibiyotik ve vitamin deposu olarak adlandırılan taze soğan, İzmir'in Tire ilçesi Kireli köyünde özenle büyültülerek, buradan özellikle büyük şehirler Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa olmak üzere tüm yurda pazarlanıyor. Ekim aylarında dikimi yapılan taze soğan, yaklaşık 3 ay gibi bir zaman toprakta kaldıktan sonra işçiler tarafından sökülerek yıkama işlemine alınıyor. Yıkanan soğanlar paketlenerek toptancı hallerine ve oradan vatandaşın sofrasına geliyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan taze soğan işletmecisi Eray Borozan, "Biz ekim ayı gibi soğanı dikiyoruz yaklaşık 3 ay gibi tarlada kalan soğanı daha sonra bayan işçilerimiz topraktan söküyor. Ardından bunları yıkayarak kasalama işlemi yapıp büyük şehirlere pazarlıyoruz. Bizim ilçemizin soğanı ülke çapında çok rağbet görüyor. Biz işimizi seviyoruz ve en iyisini üretiyoruz. Yaklaşık her gün 1-2 ton arası soğan işliyoruz ilçe bazında, yılık yaklaşık 250-300 ton soğan işliyoruz" dedi.