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Doğal Yaşam Parkı Ve Hayvanat Bahçesi 2018 Yılında Açılacak

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Doğal Yaşam Parkı Ve Hayvanat Bahçesi 2018 Yılında Açılacak
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgut Özal Tabiat Parkı devamında yapımı sürmekte olan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesinde çalışmaları...

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgut Özal Tabiat Parkı devamında yapımı sürmekte olan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesinde çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bu alanın önümüzdeki yıl hizmete açılacağını belirtti.

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcıları ile ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Orduzu bölgesinde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Başkan Çakır, "Turgut Özal Tabiat Parkı içerisindeki çalışmalarımızın son etabına geldik. Bu etaptaki çalışmalarımızda büyük bir aşama kaydettik. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü Doğal Yaşam Parkı alanımız vatandaşlarımızın çocukları ile birlikte çok güzel vakit geçirebilecekleri bir alan olacak. Doğal yaşam alanı olarak düzenlemekte olduğumuz bu yer daha önceden atıl bir vaziyette, ağaçların kuruduğu bakımsız bir bölgeydi. Bu bölgemize yetişmiş 1000'in üzerinde çeşitli cins ve türden ağaç dikimi gerçekleştirdik. Çevre düzeni ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz alan içerisinde, akvaryum, kuş bahçesi, hayvanat bahçesi ve kafeteryası ile güzel bir park oluşturuyoruz. Farklı temaların bir arada olduğu, güzel bir doğal yaşam alanını Malatya'ya kazandırmış olacağız. Turgut Özal Tabiat Parkı içerisindeki çalışmalarımızı son etap ile tamamlayacağız. Bir sonraki etapta ise Mişmiş Park ile Turgut Özal Tabiat Parkını ahşap köprüler ile birleştireceğiz. Yaklaşık 700 dönümlük bir alan park alanına dönüşmüş olacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Malatyalı hemşehrilerimizin çocukları ile birlikte gününü rahatlıkla geçirebilecekleri güzel bir mekanı Malatya'ya kazandırmış olacağız" diye konuştu.

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