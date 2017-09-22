Doğal Yaşamda Engelsiz Piknik

Edirne Belediyesi, Edirne Tabip Odası, Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği ile Dünyam Zihinsel Engellileri Derneği üyeleri, Doğal Yaşam Çiftliği'nde düzenlenen...

Edirne Belediyesi, Edirne Tabip Odası, Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği ile Dünyam Zihinsel Engellileri Derneği üyeleri, Doğal Yaşam Çiftliği'nde düzenlenen piknikte bir araya geldi. Çiftlik hayvanlarıyla keyifli anlar yaşayan engelli vatandaşlar, doğanın keyfini çıkardı.

Edirne Belediyesi, Edirne Tabip Odası, Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği ile Dünyam Zihinsel Engellileri Derneği'nin işbirliğinde piknik düzenlendi. Pikniğe Doğal Yaşam Çiftliği'nin sahibi Selim Solmaz ev sahipliği yaptı. Engelli dernekleriyle birlikte piknikte bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Edirne Belediyesi olarak, Edirne Tabip Odası, Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği ve Dünyam Zihinsel Engellileri Derneği olarak bugün burada Selim Solmaz Bey'in çiftliğinde bir piknik yapalım dedik. Edirne Belediyesi olarak diğer sivil toplum örgütleri birlikte olmaktan çok mutluyuz. Burada çok güzel bir ortamımız var. Selim Bey, kendi elleriyle bu çiftliği yaratmış. Hayvanlarımız var, ağaçlarımız var. Bu piknik bizim için bir ilk" dedi.

Dünyam Zihinsel Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneğinden Sedef Durna ise Edirne Belediyesinin her zaman kendilerinin yanında olduğunu ifade ederek, "Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu bizi pikniğe davet etti. Biz de tabi ki davete icabet ettik. Böyle bir mekanı görmüş olmaktan ve böyle bir mekanın sahibini tanımış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hala dışarıda engellileri tanımayan, engellilere karşı arasına bir mesafe koymayı kendisine ilke eden insanlar varken, bizi hiç tanımayan Selim Bey'in mekanını sorgusuz sualsiz bizim çocuklarımıza; bizlere açması gerçekten çok örnek gösterilecek olan bir davranış. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Serpil Erkenciler, Edirne Belediyesine ve Tanrıkulu'na teşekkür ederek, "Ortam çok güzel, çok doğal. Hayvanlardan ilk başlarda korkan çocuklarımız vardı. Onlar bile bu ortama alıştılar" diye konuştu.

Çiftliğin sahibi Selim Solmaz, "Biz bu yeri kardeşlerimle birlikte yaptık. Ben burayı yaparken hep şunu düşündüm. Bir çocuk bile bir hayvana burada dokunup severse ilerde büyüdüğünde o çocuk insanlara bir şey yapmaz. O çocuktan insanlara zarar gelmez. Çocukların mutlaka bir hayvanla büyümesi ya da etrafında böyle yerlerin olması lazım. Ben aşağı yukarı 20 aydır buradayım, bu konsepti oluşturmaya çalışıyorum. Hiç hayvana dokunmamış çocuklar buradan giderken ağlıyorlar. Ve genellikle birkaç gün sonra annesi babası onu bir daha getiriyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Çocukları betonlaşmanın içine hapsettik. Hayvan seven, hayvana dokunan, hayvan büyüten bir çocuğun insanlara kötülük yapması mümkün değil" dedi.