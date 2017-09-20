Doğalgaz Genel Müdürü Ve Başkan Yağcı Bir Araya Geldi

Bir Doğalgaz firması Genel Müdürü Nuri Baş ve Bilecik'te faaliyet gösteren Doğalgaz Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı...

Bir Doğalgaz firması Genel Müdürü Nuri Baş ve Bilecik'te faaliyet gösteren Doğalgaz Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Bir firmanın Doğalgaz Genel Müdürü Nuri Baş ve Bilecik'te faaliyet gösteren bir Doğalgaz Şirket Müdürü Mehmet Çelik ziyaretimize geldiler. Yeşil ve Temiz Enerji Kaynağı ve şehrimize ilmek, ilmek işlediğimiz doğalgazın şimdi de mahallemiz olarak mücavir alanlımıza dahil edilen ve katılması muhtemel köylerimize de bu yatırımları taşıma noktasında önemli gelişmeler kat ettik ve görüş birliğine vardık. Bilecik'imiz her geçen gün büyüyor gelişiyor. Birlikte şehrimizi geleceğe emin adımlarla taşıyoruz. Müdürlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.