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Doğalgaz Platformunda Yaralanan İşçiyi Sahil Güvenlik Kurtardı

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Doğalgaz Platformunda Yaralanan İşçiyi Sahil Güvenlik Kurtardı
Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı (TPAO) Akçakoca Akkaya isimli doğalgaz platformundan düşerek yaralanan işçiyi sahil güvenlik ekipleri tarafından...

Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı (TPAO) Akçakoca Akkaya isimli doğalgaz platformundan düşerek yaralanan işçiyi sahil güvenlik ekipleri tarafından sahile getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca'nın 9 mil açıklarında bulunan Akkaya isimli doğalgaz platformu üzerinde bakım işinde bulunan Mehmet Korkmaz isimli işçi düşmesi sonucunda vücudunda kırıklar oluştu. Yaralanan işçinin arkadaşları durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot tarafından kısa sürede platformdan alınan yaralı işçi Mehmet Korkmaz Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Korkmazın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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