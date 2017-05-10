  • BIST 96.027
  • Altın 141,084
  • Dolar 3,5859
  • Euro 3,8997
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 16 °C

Doğalgaz Sızıntısından Meydana Gelen Patlamada Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

» »
Doğalgaz Sızıntısından Meydana Gelen Patlamada Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti
Bursa'da evinin mutfağında doğalgaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında alevler arasında kalarak yaralanan kadın,...

Bursa'da evinin mutfağında doğalgaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında alevler arasında kalarak yaralanan kadın, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Eski Kahraman Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinde daha önce doğalgaz sızıntısı olan ve tamir ettirdiği öğrenilen iki çocuk annesi Müberra Beleş'in (56) evinin mutfağına sızan doğalgaz doldu. Beleş'in mutfak kapısını açmasıyla elektriklenme olması sonucunda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında yaralanan Müberra Beleş, olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Ünitesine kaldırıldı. 12 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Beleş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Beleş'in yakınları, polise verdikleri ifadelerinde daha önce de doğalgazdan doğan sızıntının tamir edilerek giderildiğini, buna rağmen meydana gelen patlama sonucu yaşanan ölüm olayı ile ilgili sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirttiler.

Müberra Beleş'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Beleş'in cenazesi, Mudanya ilçesine bağlı Tirilye beldesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ormandan Topladığı Mantarlardan Zehirlendi10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:18
  • Başsavcının Ölümüne Neden Olan Kamyon Şoförü Gözaltına Alınırken Görüntülendi10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:18
  • Suriyeli Kız Kardeşlerin Banyo Giderinden Zehirlendiği İddiası10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:14
  • Çocuğun Üzerine Kaynar Su Döken Kadın Serbest Bırakıldı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:03
  • Tartıştığı Arkadaşını Bıçakladı: 1 Ölü10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:58
  • 2 Kişinin Öldüğü Kazaya Karışan Motosiklet Çalıntı Çıktı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:54
  • Uzungöl’de Yangın10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:48
  • Silivri’de Fetö Parası Kazısı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:44
  • Yaralı Korumadan Sevindirici Haber10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:39
  • Fetö Üyesi Kimlik Kontrolünde Yakalandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti