Doğalgaz Sızıntısından Meydana Gelen Patlamada Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'da evinin mutfağında doğalgaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında alevler arasında kalarak yaralanan kadın,...

Bursa'da evinin mutfağında doğalgaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında alevler arasında kalarak yaralanan kadın, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Eski Kahraman Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinde daha önce doğalgaz sızıntısı olan ve tamir ettirdiği öğrenilen iki çocuk annesi Müberra Beleş'in (56) evinin mutfağına sızan doğalgaz doldu. Beleş'in mutfak kapısını açmasıyla elektriklenme olması sonucunda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında yaralanan Müberra Beleş, olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Ünitesine kaldırıldı. 12 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Beleş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Beleş'in yakınları, polise verdikleri ifadelerinde daha önce de doğalgazdan doğan sızıntının tamir edilerek giderildiğini, buna rağmen meydana gelen patlama sonucu yaşanan ölüm olayı ile ilgili sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirttiler.

Müberra Beleş'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Beleş'in cenazesi, Mudanya ilçesine bağlı Tirilye beldesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.