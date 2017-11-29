Doğan, İşkur Müdürüyle Posco İşçilerini Konuştu

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek Posco Assan'da ki iş akdi...

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek Posco Assan'da ki iş akdi feshedilen işçilerin durumunu konuştu.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek Posco Assan'da ki iş akdi feshedilen işçilerin durumu hakkında bilgi alırken, çeşitli konularda da fikir alışverişinde bulundular. Tüm kurumlarla olduğu gibi İŞKUR ile de son derece uyum ve iş birlik içerisinde bir süreç yürüttüklerini belirten Başkan Doğan, "Belediye olarak sık sık kurumlar arası bu tür ziyaretlerde bulunuyor, neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. İŞKUR olunca konu iş ve istihdam oluyor. Bu anlamda şehrimiz bir cazibe merkezi. Bu şehrin iş yükü, istihdam yükü her zaman var olacak. Bu potansiyeldeki şehrimizde İŞKUR çok güzel çalışmalar yapıyor. Bizim de İŞKUR ile başta engelliler olmak üzere istihdama yönelttiğimiz kişilerle ilgili iş birliği yaptığımız çok sayıda projemiz var. Yine istihdam merkezi projemizle de İŞKUR ile birlikte önemli çalışmalar yapacağız. İşsizlik ülkemizde belli oranda var ancak Avrupa'nın bazı ülkelerine baktığımızda onlardaki işsizlik oranı bizim oranımızın iki katı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği ve sonrasında yaşanan gelişmeler işsizlik oranında belli bir düşüşü getirdi" dedi.

"Şehrimizde POSCO ile ilgili bazı sorunlar yaşanıyor" diyen Başkan Doğan, "Bu anlamda bizler de ilgililerle görüşmeler yapıyoruz. Tabi ki özel işletmeler, fabrikalar, kendi istekleri ve hukukun içerisinde kararlar alabilirler buna diyecek bir şey yok. Ama toplu olarak insanların işten çıkarılması farklı sonuçlar doğuran bir olay. Umut ediyorum ki bu süreç işçilerimizi de, işvereni de mağdur etmeden orta bir çözüm yoluyla hallolur. Bu sonuç için bizde elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Doğan'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İŞKUR Müdürü Ulvi Yılmaz, "Başkanımızın kurum ilişkilerine verdiği önemi hepimiz çok iyi biliyoruz. Kurumumuza yaptığı ziyaretler rutin bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar birlikte çok güzel işler yaptık. POSCO'da işveren ve işçiler arasında yaşanan durumun ne aşamada olduğu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk" şeklinde konuştu.