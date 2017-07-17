“Doğan Medya Baskını” Davasında Sanıklar Savunma İçin Süre İstedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Doğan Medya Center'in darbeci askerler tarafından basılmasına ilişkin 19 sanığın...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Doğan Medya Center'in darbeci askerler tarafından basılmasına ilişkin 19 sanığın yargılandığı davada, sanıklar savunma yapmak için süre talep etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Hürriyet, Kanal D ve CNN Türk'ün bulunduğu Doğan Medya Center'in darbeci askerler tarafından basılmasına ilişkin 19 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 3 tutuklu sanık Erdal şeker, Süleyman Ahmet Kaya, Mehmet Akif Aslan cezaevinden getirilirken, 14 tutuksuz sanık da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık eski yüzbaşı Mehmet Akif Aslan, iddianamenin eline geçmediğini söyleyerek, "Gerekli savunma hazırlıklarını yapamadım, bu nedenle süre talep ediyorum" dedi.

Bunun üzerine söz alan mahkeme başkanı iddianamenin cezaevine gönderildiğini ve sanığa tebliğ edildiğini belirterek, "Bu zamana kadar yapılan yargılamalar kapsamında hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Neden bize bildirilmedi?" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine diğer sanıklar da iddianamenin kendilerine ulaşmadığını söyleyerek, savunma için süre talep etti.

Duruşmaya ara verildi.