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Doğan’dan Muhtar Şener’e Geçmiş Olsun Ziyareti

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Doğan’dan Muhtar Şener’e Geçmiş Olsun Ziyareti
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ayazma Mahalle Muhtarı Selami Şener'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ayazma Mahalle Muhtarı Selami Şener'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, kısa bir süre önce Kocaeli Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde kısa süre önce ameliyat olan Ayazma Mahalle Muhtarı Selami Şener'e "Geçmiş olsun" demek için ziyaret ett. Başkan Doğan " hastalık da sağlıkta biz insanlar içindir. Muhtar arkadaşımızı maşallah oldukça sağlıklı gördüm. İnşallah en kısa zamanda tamamen iyileşip görevinin başında olur" dedi.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Belediye meclis üyesi Mehmet Çetin'in de yer aldığı ziyaret için Ayazma Muhtarı Selami Şahin Başkan Doğan'a teşekkür etti.

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