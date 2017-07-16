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Doğanşehir’de 15 Temmuz’u Anma Programı

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Doğanşehir’de 15 Temmuz’u Anma Programı
15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Doğanşehir'de anma programı düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Doğanşehir'de anma programı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerlerin gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Doğanşehirliler yine meydanlara akın etti. O karanlık gecede olduğu gibi 7'den 70'e herkes ellerinde Türk Bayrakları ile meydanlara çıkarak 15 Temmuz şehitlerine ve demokrasiye sahip çıktı. Doğanşehir Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz'u anma programına yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Belediye meydanında toplanan binlerce Doğanşehirli hep birlikte tekbirler getirerek darbe girişimini lanetledi. Gece geç saatlere kadar meydanlarda nöbet tutan vatandaşlar şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları da attı. Anma programında vatandaşlara hitap eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainlerini bir kez daha lanetliyorum. Bu vatan üzerinde kim yanlış hesap yaparsa onun karşısında bu millet var. Allah bu milleti ve bu devleti korusun" şeklinde konuştu. Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan ise, demokrasiye ve şehitlere sahip çıkan vatandaşlara teşekkür ederek, Türkiye'de artık darbeler döneminin kapandığını söyledi.

15 Temmuz'u anma programında daha sonra vatandaşlar yürüyüş gerçekleştirerek, nöbet tuttu.

Doğanşehir’de 15 Temmuz’u Anma Programı

Doğanşehir’de 15 Temmuz’u Anma Programı

Doğanşehir’de 15 Temmuz’u Anma Programı

Doğanşehir’de 15 Temmuz’u Anma Programı

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