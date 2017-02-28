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Doğanyol’un İçme Suyu Ve Kanalizasyon Altyapısı Tamamen Yenilendi

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Doğanyol’un İçme Suyu Ve Kanalizasyon Altyapısı Tamamen Yenilendi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarına...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Doğanyol İlçesinin merkez içme suyu ve kanalizasyon alt yapısı tamamen yenilendi.

"62,2 kilometrelik hat yeniledik"

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Doğanyol ilçesinin altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, "Kuruluşumuzdan itibaren emin adımlar atarak, yapmış olduğumuz yatırımlarımızla şehrimizin altyapısını, uzun yıllar hemşehrilerimize hizmet verecek şekilde modernize ediyoruz. Doğanyol ilçemizde de ön gördüğümüz altyapı modelini hayata geçirdik. Yapmış olduğumuz bu modern altyapı ile ilçemizin gelecekte karşılaşacağı sorunların önüne geçerek hemşehrilerimize kesintisiz bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Doğanyol'un eski hatlarının tamamını iptal ederek yerine 50 yıl hizmet verecek sağlam altyapı hattı çalışması yaptık. Yapılan bu çalışmalar ile Doğanyol ilçemize toplam maliyeti 4.5 milyon TL tutarında olan 50,4 km içme suyu hattı, 11,8 km kanalizasyon hattı, 2 adet içme suyu deposu yanı sıra 500 adet abone bağlantısı, 392 adet parsel bacası, 363 adet muayene bacası ve 4 adet debimetre vana odası çalışmalarını tamamladık. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Doğanyolumuza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Doğanyol’un İçme Suyu Ve Kanalizasyon Altyapısı Tamamen Yenilendi

Doğanyol’un İçme Suyu Ve Kanalizasyon Altyapısı Tamamen Yenilendi

Doğanyol’un İçme Suyu Ve Kanalizasyon Altyapısı Tamamen Yenilendi

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