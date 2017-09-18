Doğaseverlere Beyşehir Gölü Hacıakif Adası Tanıtıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, düzenlenen doğa yürüyüşü ve tekne turu etkinliğinde doğaseverlere Beyşehir Gölü'nün ikinci büyük adası olan Hacıakif...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, düzenlenen doğa yürüyüşü ve tekne turu etkinliğinde doğaseverlere Beyşehir Gölü'nün ikinci büyük adası olan Hacıakif Adası tanıtıldı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği, Doğa Yürüyüşleri Grubu'nun Beyşehir Belediyesi desteğiyle düzenlediği doğa yürüyüşü ve tekne turu etkinliğinde ilçeye gelen doğaseverlere Hacıakif Adası tanıtıldı. Etkinliğe ilçeden ve ilçe dışından gelen 85 doğasever katıldı. Beyşehir ilçe merkezindeki göl kıyısından hareket eden gezinti yatına binen etkinliğe katılan doğaseverler, 2 saatlik tekne turunun ardından Hacıakif Adası'na ulaştı. Yol güzergahındaki Karaburun Halk Plajı açıklarında düzenlenen yüzme etkinliğine de katılan doğaseverler, Beyşehir Gölü'nün en büyük ikinci adası olan ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Hacıakif Adası'nda bulunan Hacıakif Mağarası'na yürüyüş gerçekleştirdi. Milli park alanındaki zengin bitki örtüsü arasında yürüyüş yapan doğaseverler, sarkıt ve dikitleriyle dikkat çeken ve yüzlerce yarasanın olduğu adadaki mağarayı yakından gördü. Hacıakif Adası kıyısındaki nilüfer çiçeklerine de hayran kalan doğaseverler, etkinlik kapsamında Beyşehir Gölü'nün ünlü günbatımını da adadan izleme ve fotoğraflama imkanı buldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Yürüyüşleri Grubu ile birlikte düzenledikleri Beyşehir Gölü üzerindeki adalara yönelik olarak bu tür tanıtım gezi ve programlarının bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Özaltun, amaçlarının bu tür organizasyonlarla göl üzerindeki adaları ilçe dışından gelen doğaseverlere daha iyi tanıtmak olduğunu kaydetti.