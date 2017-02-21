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Dögem Kayıtları Tamamlandı

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Dögem Kayıtları Tamamlandı
Döşemealtı Belediyesi'nin hayata geçirdiği Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) ikinci dönem kayıtları tamamlandı.

Döşemealtı Belediyesi'nin hayata geçirdiği Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) ikinci dönem kayıtları tamamlandı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla kurulan 14-25 yaş arası gençlerden oluşan Döşemealtı Gençlik Meclisi'nde ikinci dönem heyecanı yaşanıyor. Döşemealtı'nda ikamet eden gençlerin katılabildiği Gençlik Meclisi için adaylık başvurusu yapan gençler biraraya geldi.

2. Dönem Genç Vekil adayları buluştu

Döşemealtı'nın Genç Vekili olmak, DÖGEM Akademi bünyesinde düzenlenecek kişisel ve mesleki eğitim kurslarından, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerden yararlanmak isteyen Genç vekil adayları, brifing öncesi kendilerini tanıttılar. Tanışma toplantısına bazı aileler de katıldı.

Liseli Gençler ön planda

DÖGEM'de aktif görev almak için ön başvuru yapan kızların oranı erkek adaylara göre daha yüksek. Adayların yaş ortalaması 18.5 olarak belirlenirken büyük çoğunluğu Döşemealtı'nda ki liselerde okuyor. İkinci sırayı ise, üniversite mezunları ve halen üniversitelerde eğitim gören gençler oluşturuyor.

Döşemealtı Belediye Meclis Salonu'nda toplanan genç vekil adaylarına aileleri de destek verdi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cevat Yanar ve Proje Koordinatörü Murat Dinç, genç vekil adaylarına DÖGEM'i anlatıp önceki dönem genç vekillerin hangi aşamalardan sonra belirlendiği hakkında bilgi verdiler.

Dögem Kayıtları Tamamlandı

Dögem Kayıtları Tamamlandı

Dögem Kayıtları Tamamlandı

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