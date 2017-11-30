Dögem Projesi, Portekiz’e İhraç Ediliyor

Döşemealt Belediyesi, Türkiye-Avrupa Birliği Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansına katıldı.

Döşemealt Belediyesi, Türkiye-Avrupa Birliği Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansına katıldı. Döşemealtı Belediyesi'nin Döşemealtı Gençlik Meclisi'nin (DÖGEM) benzeri bir yapının Portekiz Lizbon Penha de França belediyesinde kurulması yönünde fikir birliğine varıldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından geliştirilen Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi. Projeye katılmak için 100 belediye başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen 20 ilçe belediyesi arasında Döşemealtı Belediyesi de yer alırken, Antalya'dan seçilen ve katılan tek kurum oldu. Döşemealtı Belediyesi AB Projeleri Danışmanı Murat Dinç ve Mimar Fulya Bulut'un katıldığı konferansta, projeler için ortak olabilecek 14 ülkeden gelen 28 belediye ve belediyeler birliği temsilcileriyle görüşmeler yapıldı.

Ortak projeler üretilecek

Yapılan görüşmeler neticesinde AB Town Twinning hibe programı kapsamında proje başvuruları yapılacak. Tamamı 2.6 milyon Euro'luk bütçeli program kapsamında her projeye 130 bin EURO hibe verilecek. Döşemealtı Belediye temsilcileri, Yunanistan Girit Hanya Belediyesi ile yaptıkları görüşmelerde yöresel el sanatları, halıcılık ve turizm konularında kardeş kent projesi üretme kararı alındı. Romanya Mioveni Belediyesi ile de turizm alanında proje üretilmesi noktasında fikir birliğine varıldı.

DÖGEM model oldu

Döşemealtı Belediyesi'nin ödüllü vizyon projesi DÖGEM, Portekiz Lizbon Penha de França Belediyesi tarafından büyük ilgi gördü. Yönetişim ve Katılım alanında Meclis Üyesi MayconSantos ile Yerel Kalkınma Müdürü Jose de CarvalhoFerreira ile görüşen Döşemealtı temsilcileri, DÖGEM benzeri bir yapının Portekiz'de kurulması için prensip anlaşmasına vardı.

AB'den destek mesajı

Macaristan Budapeşte Kıspest Belediyesi ile akıllı şehirleşme teknolojileri, Almanya Rottenburg Belediyesi ile Yaşlı Bakım Merkezleri konusunda işbirliğinin geliştirilmesi kararı alındı. Çin Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Qing Boming, Döşemealtı Belediyesi'ne her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. İspanya Coruna Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Paula Cabado, Letonya Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mutida Priede de proje üretecek partner belediyeler bulunması noktasında destek olacaklarını kaydetti. 9 ayrı belediyenin temsilcileriyle bir araya gelen Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç tarafından verilecek kararlar kapsamında atılacak adımlar sonrası görüşme sağlanan belediyeler ve belediye birlikleriyle ortak projeler üretecek ve de kardeş kent olmak için işbirliği yapılacak.

Turgay Genç, "Döşemealtı ilçemizi tüm AB ülkelerinde ve Dünya çapında tanıtmak için çalışmalarımız devam ediyor. DÖGEM projemiz ile, katılımcı demokrasi ve yönetişim uygulamasına örnek gösterilip Avrupa ülkelerine transfer edilmek istenmesi, Döşemealtı Belediyesi olarak doğru işler yaptığımızın ıspatı olmuştur" dedi.