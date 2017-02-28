Doğrudan Sendika İle İşveren Firma Arasında Türkiye’deki İlk Toplu İş Sözleşmesi

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerle, Yüksek Hakem Kurulu ve Kamu İşverenleri Sendikası aracılığı olmadan,...

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerle, Yüksek Hakem Kurulu ve Kamu İşverenleri Sendikası aracılığı olmadan, doğrudan sendika ile işveren firma arasında Türkiye'deki ilk toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi sonrasında Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesinde işçilerle bir araya geldi. Programa Başkan Kurt'un yanı sıra Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Güney Demirdaş, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve işçiler katıldı. Başkan Kurt işçilere yaptığı konuşmasında; "Türkiye de taşeron işçiliğini kaldırmak çok basit. Bunun çözümü üç kelimelik bir cümle "Kamuda taşeron çalıştırmak yasaktır" bu kadar zor bir şey değil. Toplu sözleşme yapmak ve sendikalı olmak bu sistem içerisinde hayal ama Odunpazarı Belediyesi olarak vermiş olduğumuz sözleri, inanmış olduğumuz siyasi düşünceyi hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Burada temel felsefe şudur, çalışanlar toplu sözleşmeli sendika hakkına sahiptir. Bunu yasalarla düzenleyemezseniz fakat bizim gibi solcu başkanlar uygulamayla bu işi düzeltiriz" dedi.

Başkan Kurt'un konuşmasının ardından Temizlik İşleri Personeli Başkan Kurt'a Yılın En İyi Temizlik İşçisinin aldığı ödülü takdim etti.