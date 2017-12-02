Doğtaş Kelebek Mobilya bu yıl da ‘Sektörünün En Beğenilen Şirketi’ seçildi

Doğtaş Kelebek Mobilya, Capital Dergisi tarafından 17’ncisi düzenlenen Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması’nda, bu yıl da mobilya sektörünün en beğenilen birinci şirketi seçildi.

Müşterilerine yeni, farklı, kullanışlı ve trendleri yansıtabilecekleri yaşam alanları sunan Doğtaş Kelebek Mobilya, aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. 2010 yılından bu yana araştırma sonuçlarında her yıl sektöründe ilk üçte yer alan Doğtaş Kelebek, yine en beğenilen birinci şirket seçilerek başarısını tekrar tescilledi.

“Sadece mobilya üretmiyoruz, yaşam konforu sunuyoruz”

Doğtaş Kelebek Mobilya CEO’su Ersin Serbes, Capital’in En Beğenilen Şirketler Araştırması’nda bu yıl da birinci seçilmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Şirket olarak başarılarının arkasında büyük özverilerle çalışan bir ekibin bulunduğunu ifade eden Serbes, “Doğtaş Kelebek olarak bu mutluluğu bize yaşatan tüm ekip arkadaşlarıma, bayilerimize, çözüm ortaklarımıza ve tabii ki değerli müşterilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Şirket olarak amaçlarının mükemmel müşteri memnuniyetini sağlamak olduğunu söyleyen Serbes, “Bu ödüller doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesidir” diye konuştu. Serbes şunları ekledi: “Biz grup olarak, sadece mobilya üretip satan bir üretici değiliz. Bunun çok ötesinde müşterimizin yaşam alanlarına keyif katmayı amaçlıyoruz. Bunun için trendleri takip ediyor, hayatı kolaylaştıran ürünler üretiyoruz. Bu sayede takip edilen, fikir danışılan bir şirketiz. Satış sonrasında da memnuniyeti sağlamak adına hızlı hareket ediyoruz. Mükemmel müşteri deneyimini sunabilen markaların öne çıktığı günümüzde müşteriyle olan tüm temas noktasındaki deneyimi iyileştirme üzerine odaklandık.”

Doğtaş Kelebek Mobilya’nın yıl boyunca başarılı bir finansal performans da sergilediğine dikkat çeken Serbes, “Önümüzdeki yılda da önceliğimiz, yakaladığımız başarıyı daha da yukarı çıkarmak. Satış sonrasında fark yaratan uygulamalarımızla müşteri odaklı mobilya perakendeciliğinde adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz. Halkın beğenisini kazanmış, kazandığımız beğeniyi de yıllardır almış olduğumuz tasarım, hizmet, kalite ve müşteri memnuniyeti ödülleriyle tescillemiş durumdayız” dedi.

Capital Dergisi’nin Eylül – Kasım 2017 tarihleri arasında yaptırdığı araştırma kapsamında iş dünyasını temsilen 8.500’den fazla yöneticiye online anket gönderildi ve 500’ün üzerinde şirketten 1.401 yönetici ankete katıldı.