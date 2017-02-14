Doğu Anadolu Perakendeciler Derneğinden Halep’e Yardım

Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği Suriye'nin Halep şehrinde yaşayan Müslümanlar için yardım kampanyası başlattı.

Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği Suriye'nin Halep şehrinde yaşayan Müslümanlar için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında hazırlanan yardımlar Kızılay Müdürlüğüne teslim edilerek Halep'teki Müslümanlara gönderildi.

Doğu Anadolu Perder Başkanı Ömer Düzgün, "Halep'te şu anda kardeşlerimiz büyük bir kuşatma altında. Halepli kardeşlerimize saldırıları telin ediyoruz. Erzurumlular olarak, çamsakızı çoban armağanı biz de Halep'teki kardeşlerimizin yardımına koşuyoruz. Önce kendi bünyemizde derneğimize üye tüm marketlerin bağışlarıyla yardım kolileri hazırlayıp gerekli makamlara teslim ederek gerektiğinde Halepli kardeşlerimize gıda takviyesi, un, pirinç, bulgur, mercimek makarna peyderpey ihtiyaçları olan tüm malzemeleri göndereceğiz. Yardımlarımız sürekli devam edecek." dedi.