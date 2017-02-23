Doğu Anadolu Perder’den Eğitim Çalıştayı

Doğu Anadolu PERDER, üye firmalarının çalışanlarının iş kalitesini sağladığı eğitimlerle artırmaya devam ediyor.

Doğu Anadolu PERDER, üye firmalarının çalışanlarının iş kalitesini sağladığı eğitimlerle artırmaya devam ediyor.

Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği (PERDER) üye firmalarının mağaza müdürleri, koordinatörler ve bölge müdürlerine yönelik iş kalitesini sağladığı eğitimlerle artırmaya devam ediyor.

2017 yılının ilk eğitim programını 21-22 Şubat'ta Erzurum'da Snow Dora Hotels'de, Bingöl, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars ve Erzurum'dan kat yaklaşık 70 kişinin katıldığı perakende çalışanlarıyla gerçekleştirdi. Market yöneticileri ve çalışanlara yönelik verilen eğitimde, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, takım çalışması, zaman yönetimi, enerji ve motivasyon, problem çözme ve karar alma, etkin liderlik, mükemmel hizmet, ürün farkındalığı, takım çalışması gibi konular ele alındı.

Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği Başkanı Ömer Düzgün, eğitim sırasında üyelerine yönelik yaptığı konuşmasında; amaçlarının yerel market sahiplerinin ve çalışanlarının perakendecilik çerçevesinde gelişimlerini sağlamak olduğunu belirterek, "Eğitimlerimize yüksek bir katılım olduğunu görmek mutluluk verici. Böyle eğitimler inanıyorum ki perakendecilerimizin ufkunu genişletecektir. Bizler Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği olarak Doğru eğitmenlerle ve her an kendimizi yenileyerek eğitim programlarımıza yıl boyunca devam edeceğiz." dedi.

Eğitim programı sonunda katılımcılara Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği Başkanı Ömer Düzgün ve eğitimciler tarafından sertifikaları verildi.