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Doğu Anadolu’da Soğuk Hava

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Doğu Anadolu’da Soğuk Hava
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sibirya soğukları etkisini sürdürürken gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 29, 6 derece ile Erzurum'un Aziziye...

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sibirya soğukları etkisini sürdürürken gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 29, 6 derece ile Erzurum'un Aziziye ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum'un kuzey kesimleri ve Ardahan'da öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi meydana gelebilecek bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Aziziye ilçesinde 29, 6, Ardahan'ın Göle ilçesinde 28, 2, Kars'ta 26, 1, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 25, 7, Ağrı'nın Tutak ilçesinde 25, 5, Erzincan'da 7 ve Iğdır'da 15 derece olarak ölçüldü.

Yetkililer, vatandaşları dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Erzurum Halinde soğuktan meyve ve sebzeler dondu"

Erzurum'da son yılların en soğuk şubat ayı yaşanıyor. İlde sıcaklık gece saatlerinde eksi 30 dereceye kadar düşerken, soğuk hava tonlarca meyve ve sebzenin donmasına neden oldu.

Doğu Anadolu Bölgesinde bir süre önce başlayan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Gece havanın açık olmasından dolayı meydana gelen şiddetli ayaz hayatı olumsuz etkiliyor. İlde en düşük hava sıcaklığının gece sıfırın altında 29, 6 derece olarak ölçüldüğünü belirten yetkililer, kar yağışı olması halinde şiddetli soğukların yaşanmayacağını belirtti.

Şiddetli soğukların yaşanması nedeniyle Erzurum Halinde tonlarca meyve ve sebze dondu. Erzurum Hali esnafı meyve ve sebzeleri soğuktan korumak için soba yakıp battaniye ve çadır sererek ürünlerinin donmaması için çaba sarf ediyor. Erzurum Hali Esnafı, Akdeniz Bölgesinden kamyonlarla getirilen meyve ve sebzelerin ambalajlarının yapılmasına rağmen şiddetli soğuklardan dolayı donduğunu belirtti. Son günlerde yaklaşık 20 ton meyve ve sebzenin donarak çöpe atıldığını ifade eden esnaf, bu yönde maddi olarak büyük zararlar yaşadıklarını kaydetti.

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