Doğu Gota’da Ölü Sayısı 23’e Yükseldi

Suriye hükümetinin, rejim muhaliflerinin kontrolü altında bulunan Şam yakınlarındaki Doğu Gota'ya dün düzenlediği bombalı saldırılarda ölen sivillerin...

Suriye hükümetinin, rejim muhaliflerinin kontrolü altında bulunan Şam yakınlarındaki Doğu Gota'ya dün düzenlediği bombalı saldırılarda ölen sivillerin sayısı 23'e yükseldi. Çok sayıda sivilin de yaralandığı bildirildi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları gözlemcilerinden Rami Abdurrahman, Doğu Gota'ya Suriye'nin bombardımanında ağır yaralıların sayısının fazla olması sebebiyle ölü sayısının artmasından korkulduğunu belirtti. Rami Abdurrahman ölenlerin dördünün çocuk olduğunu söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemcileri, Suriye rejim güçlerinin, son iki haftada Doğu Gota'ya yaptığı bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 100'ü bulduğunu belirtti.

Pazar günü Suriye rejim güçlerinin muhaliflerin elinde bulunan Duma, Misraba, Ein Tarma, Medeira ve Harasta yerleşim bölgelerini bombaladığı ifade edildi.

Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan Astana görüşmeleri çerçevesinde çatışmasız bölge olarak kabul edilmesine rağmen Doğu Gota'nın bombalanmasına dikkat çekildi. 2013 yılından beri Suriye'nin muhasarası altında bulunan Doğu Gota'da yaşam şartlarının zor zorlaştığı belirtildi.

Doğu Gota'da halen 300 bin kişinin yaşadığı kaydedildi. Suriye'nin Başkenti Şam'a yakınlığı sebebiyle stratejik öneme sahip olması sebebiyle rejim güçlerinin bu yerleşim bölgesini ele geçirmek için sürekli saldırı altında tuttuğu ifade edildi.

Suriye içi savaşının 2011 Mart ayında başlamasıyla yüz binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etti. Rusya 2015 yılından itibaren Suriye rejim güçlerini desteklemek için bölgeye girdi. ABD, Türkiye ve Körfez ülkeleri ise rejim muhaliflerini destekliyor.