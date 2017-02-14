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Doğu Karadeniz’de Kış

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Doğu Karadeniz’de Kış
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı dün akşamdan bu yana etkili olmaya başladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı dün akşamdan bu yana etkili olmaya başladı.

Kar yağışı nedeniyle bölgede toplam 494 köy yolu ulaşıma kapanırken, Giresun'u 4 ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Trabzon'da etkili olan kar yağışı karşısında Trabzon Büyükşehir Belediyesi kar mücadelesi çalışmalarını sürdürürken, Of, Çaykara, Dernekpazarı, Hayrat, Şalpazarı ve Tonya ilçeleri başta olmak üzere şehrin birçok noktasında etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapanırken; Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, Kar Mücadelesi Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. 692 mahallesi bulunan Trabzon'da 14 Şubat 13.30 itibariyle kar nedeniyle yaklaşık 75 mahalle yolu ulaşıma kapanırken Belediye ekiplerince tüm mahalle yollarına müdahale edildiği gibi hasta ve cenaze işlemlerine öncelik verilmesi, tuzlanmaya karşı buzlama çalışmaları gibi faaliyetler de aralıksız olarak sürdürülüyor.

Rize'de 167 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, Artvin'de ise 9 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Giresun'da ise etkili olan kar yağışı sonrası 243 köy yolu ulaşıma kapanırken, 4 ilçede ise eğitim öğretime ara verildi. Yoğun kar yağışı sonrası Doğankent, Tirebolu, Keşap ve Güce ilçesindeki tüm okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildi. Dün başlayan yoğun kar yağışı sonrası Giresun il merkezinde ise Yağmurca ve Okçu köylerinde eğitime bir gün ara verilirken, Bulancak, Dereli, Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde taşımalı olarak eğitim alan öğrenciler izinli sayıldı.

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