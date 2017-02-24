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Doğu Karadeniz’de ’Trekking Turizmi’ Atağı

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Doğu Karadeniz’de ’Trekking Turizmi’ Atağı
Rize'nin İkizdere ilçesi Çağırankaya Yaylası'nda bu yıl yapılan kar yürüyüşüne çok sayıda sporcu katılırken, yürüyüşe katılmak için bölgeye...

Rize'nin İkizdere ilçesi Çağırankaya Yaylası'nda bu yıl yapılan kar yürüyüşüne çok sayıda sporcu katılırken, yürüyüşe katılmak için bölgeye gelen sporcular turizmi hareketlendirdi.

Doğada, genelde gruplar halinde, bir noktadan diğer bir noktaya varmak amaçlı yapılan, hafif tempolu sportif yürüyüşler olarak adlandırılan "Trekking" geçtiğimiz günlerde bu kez Doğu Karadeniz Bölgesi'nin karla kaplı zirvelerinde yapıldı. Bölgeye trekking yapmak üzere gelen ve İkizdere ilçesindeki Ridos Termal Oteli'nde konaklayan sporcular, karda yürüyüş yapmanın keyfini yaşadılar. Yürüyüş için uygun ekipman, su ve yeterli gıda alarak 3 bin 200 metre rakımlı Çağırankaya Yaylası'nın karla kaplı zirvelerinde yürüyüşe başlayan gruplar, zorlu iniş, tırmanış ve yürüyüşler gerçekleştirdiler.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan turizmci ve Ridos Termal Oteli sahibi Kasım Ekşi, kışın karda trekking yapmanın keyfini çıkarmak üzere tüm yürüyüş sevdalılarını İkizdere'ye davet etti. Ekşi "Çağırankaya Yaylası'nın kışın da kar yürüyüşlerine ev sahipliği yapması için büyük uğraş veriyoruz. Çağırankaya ayrıca kış sporlarının da önemli noktalarından biri olmaya aday. Kar yürüyüşü ile bölgede önemli bir turizm hareketliliği de yaşandı. Şehir hayatının stresinden bıkanlar, takım ruhu oluşturmak isteyenler, kaynaşmak, hep beraber şarkılar söylemek, kemençe, tuluma eşliğinde horon tepmek, odun ateşinde kaynayan çayları yudumlamak enfes yöresel organik lezzetleri tatmak, mineral zenginliği açısından dünyanın en önemli 5 kaplıca suyundan biri olan tesislerimizde sağlıklarının kıymetine varıyorlar. Arınmak isteyenler, yenilenmek isteyenler, kış ağrılarından kurtulmak isteyenler trekking yürüyüş sonrasında cennet vadisindeki kaplıcaları öneriyoruz" dedi.

Ekşi, Çağırankaya Yaylası'nın yanı sıra yörede kışın Cimil, Anzer, Petran ve Ovit Yaylaları'nın da görülmeye değer olduğunu ifade ederek "Yaz ve kış turizminin her çeşidinin yaşanabileceği destinasyona sahip Rize'nin güzelliklerini görmeye herkesi davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

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