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Doğu Karadeniz’de Tüketici Fiyatları Arttı

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Doğu Karadeniz’de Tüketici Fiyatları Arttı
TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün Fiyat İstatistikleri veritabanından derlediği bilgilere göre Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Tüketici Fiyatları (TÜFE)...

Tüketici fiyatları en fazla Doğu Karadeniz Bölgesinde arttı.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün Fiyat İstatistikleri veritabanından derlediği bilgilere göre Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Tüketici Fiyatları (TÜFE) 2017 yılı Şubat ayında, aylık yüzde 1,34 artarken yıllık yüzde 11,31 oranında arttı.

Aynı dönemde ülke genelinde TÜFE aylık yüzde 0,81 yükseliş yıllık ise yüzde 10,13 oranında artış gösterdi. Doğu Karadeniz, aylık bazda yüzde 1,34 artış oranıyla İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-2'de yer alan 26 bölge içinde en fazla artışın gerçekleştiği bölge oldu.

Doğu Karanediz'de İnternet Ücreti yüzde 28.85 oranında azaldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Şubat ayında bir önceki aya göre fiyatı artan seçilmiş madde ve hizmetlerden Pirinç yüzde 9,99 Ayakkabı (Çocuk İçin) yüzde 7,19 Margarin yüzde 5,87 ve Havuç yüzde 4,64 oranında arttı. Aynı dönemde, fiyatı düşen seçilmiş madde ve hizmetlerden Domates yüzde 18,05, Patlıcan yüzde 15,42, Ayakkabı (Erkek İçin) yüzde 3,14 ve Reçel yüzde 1,39 oranında düştü.

Öte yandan son bir yıllık dönemde bazı seçilmiş maddelerde fiyat değişimleri incelendiğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre, Kivi yüzde 64,48, Mazot yüzde 35,98 ,İlaçlar yüzde 16,34 ve Mısırözü Yağı yüzde 13,17 oranında artarken, İnternet ücreti yüzde 28,85, Sarımsak yüzde 20,37, Patates yüzde 12,18 ve Mercimek yüzde 3,15 oranında düştü.

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