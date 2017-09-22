Doğubayazıt Belediyesine 15 Araç Alındı

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ulaş Akhan tarafından ilçede hizmetlerin daha iyi sağlanması için 4 milyon lira değerinde 15 tane iş makinesi...

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ulaş Akhan tarafından ilçede hizmetlerin daha iyi sağlanması için 4 milyon lira değerinde 15 tane iş makinesi alındı.

İlçe belediye binası önünde yeni alınan araçlar için düzenlenen törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Nebahat Öner ve yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, alınan yeni araçlarla belediyenin araç filosunun güçlendiğini söyledi. Belediye bünyesine toplamda 15 adet yeni iş makinesi ve hizmet aracı kattıklarını söyleyen Akhan, "Araçlardan 12'sini teslim aldık. Diğer 3'üde yakında gelecek. Araçlarımızın toplam değeri 4 milyon Türk Lirasıdır. Belediyenin kaynaklarını halkımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bünyemize kattığımız yeni araçlarla artık daha da güçlendik. Yeni araçlarımız, altyapı ve yol çalışmalarımıza hız katacak" ifadelerini kullandı.