Doğubayazıt’ta 62 Afgan Göçmen Yakalandı

Doğubayazıt ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 62 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.

Doğubayazıt ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 62 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karabulak ve Tanıktepe karakollarının düzenlediği iki ayrı operasyonda, ülkemize yasadışı yollardan girmeye çalışan toplamda 62 Afgan uyruklu göçmen ile bir araç sürücüsü yakalanmıştır. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile araç sürücüsü gözaltına alınmış olup otobüse el konulmuştur" denildi.