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Doğu’da Sibirya Soğukları

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Doğu’da Sibirya Soğukları
ERZURUM (İHA) – Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece ile Ardahan'da...

ERZURUM (İHA) – Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu Iğdır ve Ardahan çevrelerin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi meydana gelebilecek bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 21, Ardahan'da 25, Ağrı'da 12, Erzurum'da 16, Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 7 derece ölçüldü.

Yetkililer, vatandaşları dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı oluşması muhtemel durumlara karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

Öte yandan aşırı soğuklar nedeniyle Erzurum'un Oltu ilçesinde Şendurak Deresi tamamen donarken, Kesik Köprüde ise derelerde buzdan şelaleler oluştu. Oltu'da yaşayan Raci Cengiz isimli vatandaş, "Havaların ısınmasını bekliyorduk. Tekrardan dondurucu soğuklar geldi. İnşallah hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Doğu’da Sibirya Soğukları

Doğu’da Sibirya Soğukları

Doğu’da Sibirya Soğukları

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