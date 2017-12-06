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Doğu’da Soğuk Hava

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Doğu’da Soğuk Hava
Soğuk havanın etkili olduğu Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.

Soğuk havanın etkili olduğu Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı olması öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen bölge genelinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden itibaren kar yağışı beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 13, Ardahan'da 10, Erzurum ve Ağrı 4, Iğdır'da 2, Erzincan'da sıfır derece olarak ölçüldü.

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