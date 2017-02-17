Doğum gününde dua ettiler

16 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Uğur Şahin, doğum gününde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ve ailesi tarafından kabri başında anıldı

16 Şubat 1979 tarihinde dünyaya gelen ve 16 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır İlinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Uğur Şahin doğum gününde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ve şehidin ailesi tarafından kabri başında anıldı.

Dernek Başkanı Rıfat Öcal, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Şahin, 16 Şubat 1979 tarihinde dünyaya gelmiş, 16 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır İli Sur İlçe Merkezi'nde yürütülmekte olan Bayrak 12 Operasyonu'nda 15 Ocak 2016 günü saat 16.50 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda yaralanarak, Diyarbakır Asker Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'ne sevki esnasında kurtarılamayarak 16 Ocak 2016 günü saat 00.47'de şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Evli ve üç çocuk babası olan şehidimiz ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE