  • BIST 88.653
  • Altın 145,709
  • Dolar 3,6508
  • Euro 3,8935
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 3 °C

Doğum gününde dua ettiler

»
Doğum gününde dua ettiler
16 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Uğur Şahin, doğum gününde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ve ailesi tarafından kabri başında anıldı

16 Şubat 1979 tarihinde dünyaya gelen ve 16 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır İlinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Uğur Şahin doğum gününde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ve şehidin ailesi tarafından kabri başında anıldı.

Dernek Başkanı Rıfat Öcal, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Şahin, 16 Şubat 1979 tarihinde dünyaya gelmiş, 16 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır İli Sur İlçe Merkezi'nde yürütülmekte olan Bayrak 12 Operasyonu'nda 15 Ocak 2016 günü saat 16.50 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda yaralanarak, Diyarbakır Asker Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'ne sevki esnasında kurtarılamayarak 16 Ocak 2016 günü saat 00.47'de şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Evli ve üç çocuk babası olan şehidimiz ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Giresunlu uçakla tanıştı otobüsle seyahati unuttu16 Şubat 2017 Perşembe 19:42
  • Seçmene 'liste' uyarısı16 Şubat 2017 Perşembe 19:40
  • Havzalı muhtarlardan Vali Şahin'e ziyaret16 Şubat 2017 Perşembe 19:37
  • Kadın Meclisi harekete geçti16 Şubat 2017 Perşembe 19:26
  • DEAŞ'ın korkunç taktiklerini anlattı16 Şubat 2017 Perşembe 19:03
  • Muhtarlara dizüstü bilgisayar hediye etti16 Şubat 2017 Perşembe 18:55
  • Silah fabrikasındaki işçilerle sohbet etti16 Şubat 2017 Perşembe 08:52
  • Şoför esnafına 'kredi müjdesi'16 Şubat 2017 Perşembe 08:00
  • Erbaa'da yeni mezar alanları hazırlanıyor16 Şubat 2017 Perşembe 07:42
  • Sokak hayvanlarına belediye şefkati15 Şubat 2017 Çarşamba 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti