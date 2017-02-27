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“Doğu’nun Beyleri Kara Koyunlular” İsimli Kitap Çıktı

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“Doğu’nun Beyleri Kara Koyunlular” İsimli Kitap Çıktı
Van'ın Erciş ilçesi doğumlu Tarihçi-Yazar Mehmet Fatih Bekirhan'ın 4. kitabı olan "Doğu'nun Beyleri Kara Koyunlular" isimli kitabı piyasaya çıktı.

Van'ın Erciş ilçesi doğumlu Tarihçi-Yazar Mehmet Fatih Bekirhan'ın 4. kitabı olan "Doğu'nun Beyleri Kara Koyunlular" isimli kitabı piyasaya çıktı.

Yeni kitabı hakkında açıklamalarda bulunan Tarihçi-Yazar Mehmet Fatih Bekirhan, tarihte adından pek fazla bahsedilmemesine rağmen 14 ve 15. yüzyıllarda Erciş'i başkent yaparak yaklaşık 130 yıl hüküm süren Karakoyunlu Devletinin tarihini okuyucu ve tarih meraklılarıyla buluşturduğunu söyledi. Karakoyunlular hakkında açıklayıcı bilgiler de veren Bekirhan; "Karakoyunlu; Türkmenlerinin 14. yüzyılın ortalarında Van Gölü'nün kuzeyinde yer alan Erciş'i merkez yaparak, günümüzdeki sınırlarıyla İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'ın tamamının yanı sıra Suriye'nin kuzey doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da bir asrı aşkın müddet hüküm sürdüklerini ve Van Gölü havzasını ellerinde bulunduran Türkleşmiş İlhanlı Ardılı Moğol devletleri olan Celayirliler, Uyratlar ve Sutaylıları saf dışı bırakarak bölgeyi kısa sürede yeniden Türkmen yurdu haline getirdiler. Karakoyunluların, Timur ve oğulları karşısında uğradıkları mağlubiyetlere rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu elde tutmaya azami gayret ettiklerini, Karakoyunlu Devleti idari yapılanmasında ise 12 Türkmen ve 3 Kürt aşireti bulunmaktadır. Karakoyunluların kudretli beyleri, Kara Yusuf döneminde (1389-1420) henüz küçük bir beylik iken, kısa sürede bölgedeki dengeleri değiştirebilecek güçlü bir devlet haline gelip, Batı'da Osmanlı, Doğu'da Timur Devleti, Güney de ise Memluklular ile komşu olurlar. Karakoyunluların cihan devleti haline gelmesi ise son hükümdarları Cihan Şah (1436-1467) devrine rastlar. Bu dönem, Karakoyunlu Türkmenlerinin İran'ı da aşarak Timurluların başkenti Herat'ı ele geçirdikleri dönemdir. Ayrıca, "Doğu'nun Beyleri Kara Koyunlular" isimli kitabımda; Van, Erciş, Gevaş, Ahlat, Adilcevaz, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı, Erzurum, İran ve Azerbaycan'ın 14 ile 15. yüzyıllardaki tarihlerine de yer verilmektedir" dedi.

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