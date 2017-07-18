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Doğuş İşitme Merkezi'nden sporculara 'ücretsiz pil'

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Doğuş İşitme Merkezi'nden sporculara 'ücretsiz pil'
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları için Samsun'a gelen binlerce sporcunun işitme cihazlarının pilleri Doğuş İşitme Merkezi tarafından ücretsiz dağıtıldı

Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kalırken, farklı ülkelerden Samsun'a günler öncesinde gelen işitme engelli sporcuların ihtiyaçları da sosyal sorumluluk projesi kapsamında Samsun'un önemli markalarınca ücretsiz olarak karşılanıyor. 

CİHAZ PİLLERİ ÜCRETSİZ
Bu kapsamda Doğuş İşitme Merkezi'nce sporcuların işitme cihazlarına ücretsiz olarak pil verildi. Doğuş İşitme Merkezi sahibi Erol Acer, "Siemens Signia sponsorluğunda sporcularımıza ücretsiz işitme cihazları pillerini dağıttık" dedi. Olimpiyatlar boyunca stantlarında ücretsiz olarak pil dağıtımına devam edeceklerini söyleyen Acer, "Ücretsiz olarak dağıtıma devam edeceğiz. Sosyal Sorumluluk projesi olarak gördüğümüz bu hizmetin kutsal bir görev olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. N. Alper CABBAR

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