Dokap, Samsun’a 1,3 Milyarlık Yatırım Yaptı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Ekrem Yüce, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında DOKAP eliyle Samsun'da toplam 1 milyar 389 milyon...

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Ekrem Yüce, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında DOKAP eliyle Samsun'da toplam 1 milyar 389 milyon TL tutarında yatırım yapıldığını söyledi.

Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen ve DOKAP tarafından finanse edilen "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Yaşam Standartlarının Geliştirilmesi Projesi" tanıtım toplantısı ile imza töreni düzenlendi. Zirai Karantina Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen programda katılımcılara "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Yaşam Standartlarının Geliştirilmesi Projesi" anlatıldı. Ayrıca programda, Güneş Enerjisi Sistemi ve Göçmen Çadırlarının Teslim Töreni, Solucan Gübresi Üretim Tesisi Protokolü İmza Töreni ve Arıcılar Birliğine Bal Dolum ve Paketleme Tesisi Protokolü İmza Töreni düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, "Projemiz 160 bin liraya yakın bir projemiz. Proje kapsamında üreticilerimize barınma çadırı ve elektrik paneli sağlamayı amaçladık. Tüm ekip arkadaşlarımızla yürüttüğümüz bu çalışmada güzel bir sonuç elde ettik" diye konuştu.

Daha sonra konuşan DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, "Samsun ilimizde 1 ayı geçmeden bir projenin imza törenini gerçekleştiriyoruz. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, bu bölgede yaşayan halkımızı gelir düzeyini ve yaşam standardını yükseltmeyi bölgeler arası ve bölge içi farkındalığı gidermeyi, aynı zamanda ulusal düzeyde ekonomik girişime ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir bölgesel kalkınma projesidir DOKAP. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında DOKAP iş birliği ile Samsun'da toplam 1 milyar 389 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

"Tarımda daha iyi yerlerde olabilmeliyiz"

Son olarak konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Bu ili daha üst seviyelere nasıl çıkarmamız gerektiği konusunda çalışmalar yapıyoruz. Tarımda daha iyi yerlerde olabilmeliyiz. Bafra Ovası'nın neden bir Çukurova olmadığını tartışmalıyız. Tarımsal anlamda dünyanın geldiği seviyeleri Samsun'un da yakalaması lazım. Artık biz dünya ile yarışıyoruz. Samsun'un ben turizm kenti olduğunu da belirtmek istiyoruz. Ancak bu güzel kenti tanıtamıyoruz. Tanıtmakta zorlanıyoruz. Kendimizi çok suçlamadan önümüze hedefler koymamız lazım. Güzel projeler ile bu şehri üst sıralara çıkarmamız lazım. Bugün imzasını ve protokolünü yapacağımız projeler çok önemli. Bu projelerin üreticilerimiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Güneş Enerjisi Sistemi ve Göçmen Çadırlarının Teslim Töreni yapıldı.

Programa ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üreticiler katıldı.