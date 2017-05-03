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Dokap Üniversiteler Birliği Stratejik Planlama Kurulu Toplantısı Yapıldı

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Dokap Üniversiteler Birliği Stratejik Planlama Kurulu Toplantısı Yapıldı
DOKAP bölge kalkınma idaresi başkanlığı ve on üniversitenin oluşturduğu DOKAP bölgesi üniversiteler birliği (UNİDOKAP) stratejik planlama kurulu toplantısı...

DOKAP bölge kalkınma idaresi başkanlığı ve on üniversitenin oluşturduğu DOKAP bölgesi üniversiteler birliği (UNİDOKAP) stratejik planlama kurulu toplantısı yapıldı.

DOKAP merkez binada gerçekleşen toplantıya, DOKAP başkanı ve DOKAP bölgesi üniversiteler birliği üst kurul üyesi Ekrem Yüce, DOKAP bölgesi üniversiteler birliği stratejik planlama kurulu başkanı ve KTÜ rektör yardımcısı Asım Ören, DOKAP bölgesi üniversiteler birliği genel sekreteri Ali Haydar Doğu ve DOKAP bölgesi üniversitelerinin rektör yardımcıları, DOKAP İdaresi ve UNİDOKAP koordinatörleri ile temsilciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Yüce, "DOKAP Üniversiteler Birliği ile bölgemizin çok daha nitelikli projelere ev sahipliği yapacağına olan inancını dile getirdi. Bu kapsamda DOKAP üniversiteler birliği ilerleyen dönemlerde DOKAP eylem planı çerçevesinde akademik birikimlerin projelerimize yansımasıyla daha etkin bir kalkınma sürecini yakalayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından DOKAP üniversiteler birliği genel sekreter yardımcısı Tolgahan Köken, DOKAP eylem planı ve DOKAP üniversiteler birliği çalışma grupları hakkında teknik bir sunum gerçekleştirdi.Toplantı karşılıklı istişarelerin ardından sona erdi.

Dokap Üniversiteler Birliği Stratejik Planlama Kurulu Toplantısı Yapıldı

Dokap Üniversiteler Birliği Stratejik Planlama Kurulu Toplantısı Yapıldı

Dokap Üniversiteler Birliği Stratejik Planlama Kurulu Toplantısı Yapıldı

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