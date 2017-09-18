Doksuri Tayfunu Vietnam’ı Vurdu: 9 Ölü, 112 Yaralı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de etkili olan Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı selde 9 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi yaralandı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de etkili olan Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı selde 9 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi yaralandı.

Doksuri Tayfunu, Vietnam'ın başkenti Hanoi'yi vurdu. Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesi, tayfunun yol açtığı selde 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 112 kişinin yaralandığını, çok sayıda kişinin ise kaybolduğunu bildirdi. Saatte 135 kilometre hıza ulaşan tayfunla beraber gelen şiddetli dolu ve yağmur birçok binanın çatısının uçmasına, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesine sebep oldu. Yaklaşık 5 bin konut sular altında kalırken, 24 bin evde ciddi hasarlar meydana geldi. Yetkililer, yüksek riskli bölgelerdeki yaklaşık 79 bin köylünün güvenli bölgelere tahliye edildiğini, 210 bin kişinin de yine güvenli bölgelere sevk edileceğini duyurdu. Hanoi şehrinden Ho Chi Minh bölgesine yapılacak yaklaşık 40 uçak seferi ise hava şartlarından dolayı iptal edildi. Yüksek hasar gören bölgelerde mağdurlara yardımcı olmak için binlerce asker ve polisin görevlendirildiği bildirildi.

Öte yandan, komşu ülke Tayland'da da devam eden dolu ve sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Tayland'ın kuzeydoğusundaki Chaiyaphum şehrinde pazartesi günü birçok okulun tatil olduğu ve bazı iş yerlerinin açılmadığı bildirildi. Yerel kaynaklar, sel felaketinin 300'den fazla konuta zarar verdiğini açıkladı. Mağdurlara acil müdahalede bulunan yetkililer, içme suyu, yemek ve ilaç tedarik etti. Chaiyaphum bölgesinin yanı sıra sağanak yağışlar Tayland'ın diğer 12 bölgesinde de sele neden oldu.