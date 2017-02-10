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Doktor Atabay’dan Sağlık Müdürlüğüne ’Göz Sağlığı Tarama Projesi’

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Doktor Atabay’dan Sağlık Müdürlüğüne ’Göz Sağlığı Tarama Projesi’
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, İzmir Sağlık Müdürü Uzm.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, İzmir Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur'u ziyaret ederek, anaokulu ve ilköğretim öğrencilerinin göz sağlığı taramasını içeren "Çocuklarımızın Gözleri Geleceğimizin Garantisidir" isimli bir proje sundu. Dr. Salnur, projenin önemli olduğuna dikkat çekerek, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğünün de görüşünü alarak hayata geçirebileceklerini söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, İzmir Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur'u makamında ziyaret etti. Dr. Salnur'a yeni görevinde başarılar dileyen Dr. Atabay, uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Çocuklarımızın Gözleri Geleceğimizin Garantisidir" isimli bir proje hakkında da bilgi verdi. Dr. Salnur'a proje dosyasını sunan Dr. Atabay "Amacımız çocukluk çağındaki göz rahatsızlıkların erken tanı konarak tedavi edilmesini sağlamak. Okul çağındaki çocukların görme bozukluklarını gidererek, eğitim ve öğretim sürecinde daha başarılı olmalarını sağlayabiliriz" diye konuştu.

"Öğretmen Göz Bozukluğundan Şüphelendiği Öğrencilerini Doktorlara Yönlendirebilir"

Çalışmanın İzmir Valiliği öncülüğünde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülebileceğini ifade eden Dr. Atabay "Proje kapsamında pilot bir ilçede ana sınıfı ve ilköğretim öğrencilerinde göz taraması yapılacak. Tarama kapsamında sınıf öğretmenlerine, göz doktorları tarafından basit göz bozuklukları tarama teknikleri öğretilecektir. Böylelikle öğretmenler, "uzakta görme sıkıntısı', "ödevlerini yazamama" gibi sorunlarda öğrencilerine bu tetkikleri uygulayarak, göz sağlığı konusunda bir bilgiye sahip olacak ve çocuğu bir göz doktoruna yönlendirecektir. Tarama tetkiklerinin materyalleri İzmir Sağlık Müdürlüğü tarafından geliştirilip temin edinecektir" diye konuştu.

Çok Faydalı Bir Proje

Projeyi dikkatle inceleyen İzmir Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Bediha Salnur, "Öğrencilerimizin göz sağlığını korunması ve hastalıkların erken teşhis edilmesi açısından çok faydalı bir proje olduğunu düşünüyorum. Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün de görüşlerini alarak, inşallah projeyi uygulamaya geçeriz" dedi.

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