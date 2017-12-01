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Doktor Belediye Başkanı, Bangladeş’te Arakanlı Çocukları Tedavi Ediyor

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Doktor Belediye Başkanı, Bangladeş’te Arakanlı Çocukları Tedavi Ediyor
İzmit Belediyesi Başkanı Dr. Nevzat Doğan, binlerce kilometre uzaklıktaki Bangladeş'e giderek Arakanlı mülteci çocukları tedavi etti.

İzmit Belediyesi Başkanı Dr. Nevzat Doğan, binlerce kilometre uzaklıktaki Bangladeş'e giderek Arakanlı mülteci çocukları tedavi etti.

Türkiye'nin ilk çocuk doktoru belediye başkanı olan Dr. Nevzat Doğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği ve Memur-Sen ile birlikte Arakan'daki katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınanlara destek olmak için yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıktaki mülteci kamplarını ziyaret etti. Bölgedeki kamplardaki çocuklara yardım malzemesi götüren Başkan Doğan, zulümden kaçan çocukları tek tek muayene etti.

Mültecilere yardım malzemesi dağıtıp gün boyunca onlarca çocuğu muayene eden Başkan Doğan, " Türkiye olarak dünyanın neresinde bir mazlum, yardıma muhtaç kimse varsa onlara kol kanat geriyoruz. Arakan'daki zulümden kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Müslüman kardeşlerimize de sahip çıkıyoruz. TİKA olarak bu kamplarda güzel işler yapıyoruz. İzmit Belediyesi, İnsani Yardım Vakfı ve Memur-Sen ile birlikte binlerce kilometre uzaklıktaki Arakanlı Müslümanlara maddi ve manevi destek için geldik. Gördüğümüz manzara yüreğimizi yakıyor. Mültecilere hem moral hem de küçükte olsa maddi destekte bulunuyoruz" dedi.

"Çocukların, bebeklerin ulusu olmaz" diyen Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Hepsi masumlar. Her zaman olduğu gibi yine zulümden, insanlık ayıbından en çok çocuklar zarar görüyor. Hangi ırktan, dinden olursa olsun çocuklara ağlamak değil gülmek yaraşır. Burada onları bir az olsun mutlu edip yüzlerini güldürebilirsek bizim için bundan daha büyük mutluluk olamaz. Kamplarda bir insanlık dramı yaşanıyor. Dünyanın, Avrupa'nın gözü önünde ayaklarında ayakkabısı bile olmayan binlerce insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Vatanlarından yurtlarından olan bu insanlara yine Türkiye olarak bizler sahip çıkıyoruz. Belki, kendilerini medeni olarak gören ülkeler bizim yaptığımız destek ve yardımlardan utanırlar da bu insanlara biraz olsun sahip çıkıp yardım gönderirler" şeklinde konuştu.

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