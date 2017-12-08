Doktor Ve Hemşirelere Bebek Dostu Belgesi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünce, anne sütü ve emzirmenin teşviki amacı ile tüm aile hekimleri ve aile sağlığı elamanlarına...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünce, anne sütü ve emzirmenin teşviki amacı ile tüm aile hekimleri ve aile sağlığı elamanlarına verilen bebek dostu eğitimleri tamamlanırken, sertifika töreni yapıldı. Kaymakamlık Salonunda düzenlenen törende, 20 aile hekimi ile aile sağlığı hemşire ve ebelerine sertifikaları verildi.

Törende bir konuşma yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, eğitime katılan doktor ve hemşirelerin çok önemli görevler üstlendiklerini söyledi. Eğitimlerde, gebe ve annelere anne sütünün önemi, emzirmenin yararları ve yöntemlerinin anlatıldığını anlatan Dr. Kendigelen, ilk 6 ay boyunca tıbben gerekli görülmedikçe bebeklere anne sütünden başka besin verilmemesi gerektiğini söyledi. Sertifikaları dağıtan İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen, "İlçemizde görevli 20 aile hekimi ile aile sağlığı hemşire ve ebelerine bebek dostu eğitimi verildi. Anne sütünün önemi anlatıldı. Bu gün de burada sertifikalarını veriyoruz. Ben aile hekimlerine bu konuda yapacakları başarılı çalışmaları nedeniyle şimdiden teşekkür ediyor, başarılı çalışmalar diliyorum" dedi. Aile Hekimi Dr.Birgi Tuna da, "Anne sütü doğadaki en önemli ve en doğal bir gıdadır. Bütün annelerin bebeklerini anne sütü ile beslemelerini bekliyoruz" dedi. Dr.Deniz Karan'da," Anne sütünün önemi ve emzirme yöntemleri konusunda bilgiler vereceğiz. Geleceğimiz olan bebeklerimizin daha sağlıklı büyümeleri için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi. Sertifikalar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ve Burhaniye Devlet Hastanesi Baştabip Yardımcısı Dr. Hamit Çetin ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Çetin tarafından verildi.