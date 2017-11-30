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Doktorların E-imzalarını Ve Bilgisayarlarını Çalan Hırsız Kamerada

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Doktorların E-imzalarını Ve Bilgisayarlarını Çalan Hırsız Kamerada
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Aile Sağlığı Merkezine girip doktorlara ait e-imzalar ile bilgisayarları çalan hızsız polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Aile Sağlığı Merkezine girip doktorlara ait e-imzalar ile bilgisayarları çalan hızsız polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinin demir korkuluklarını kıran bir hırsız, içeri girip doktorlara ait e-imza ile bilgisayarları çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler kimliğini tespit ettikleri hırsızı kıskıvrak yakaladı.

Çok sayıda suç kaydı var

ASM'nin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şahsın bir çok hırsızlık olayı nedeniyle suç kaydı bulunan Ahmet Ö. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasından kimliği tespit edildi

Görüntülerde, Aile Sağlığı Merkezine giren kapüşonlu hırsızın, odalardan doktorların e-imzalarının bulunduğu flash diskleri ve dizüstü bilgisayarları çaldığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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