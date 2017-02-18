Doktorun Karikatür Sergisi İlgi Gördü

Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof.

Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Halis Dokgöz, "Matefor" isimli karikatür sergisi ile büyük ilgi gördü.

Asıl mesleği doktorluk olan Halis Dokgöz, karikatüre olan tutkusunu tablolara yansıtarak Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde kişisel sergi açtı. Dokgöz'ün "Matefor" isimli karikatür sergisinin açılışına, MTSO eski Meclis Başkanı Faik Burakgazi, MTSO Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Biçer Uçar, Hukuk Müşaviri Dilek Kurtuluş ile çok sayıda davetli katıldı.

50 eserinin yer aldığı serginin açılışında konuşan Dokgöz, karikatüre olan ilgisinin öğrencilik yıllarında başladığını söyledi. Karikatürlerinde evrensel konuları ele aldığını vurgulayan Dokgöz, küresel ısınma, iklim değişikliği, doğanın yok olması, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve düzensiz kentleşme gibi konulara ağırlık verdiğini belirtti. "Karikatür benim hayatımın vazgeçilmez tutkusu" diyen Dokgöz, sorun endeksli çizimler yaptığını söyledi. Grafik mizah tarzında eserleri bulunduğuna da değinen Dokgöz, "Karikatürlerimi yazısız olarak çiziyorum. Çünkü başka dildeki insanların da beni anlamasını istiyorum. Yazısız mizahta bir karikatürü farklı şekillerde yorumlayabiliyorsunuz" dedi.

Türkiye'nin karikatürde dünya çapınca iyi bir noktada olduğunu anlatan Dokgöz, medyanın ise karikatüre gereken ilgiyi göstermemesinden şikayetçi oldu.

28 Şubat tarihine kadar açık kalacak olan sergi, hafta içi 08.30-18.00, Cumartesi günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.